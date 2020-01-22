بولو: التخطيط أساس الاستقرار الفني

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد الكابتن حسن الشيباني الشهير بـ«حسن بولو» نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق، أن هناك شرطاً لتحقيق الاستقرار الفني في دورينا.

ويتمثل في ضرورة التخطيط الجيد وتحديد الأهداف من قبل الأندية قبل التعاقد مع المدرب على أن يعلن عن هذه الأهداف للجميع بكل وضوح.

مشيراً إلى أن نتائج الفرق تتحكم في مشاعر المتابعين، لذا فإن أغلب الإدارات تتأثر سريعاً بأقل الضغوطات وتتخلى عن الخطط والأهداف.

وبالتالي فإن القرارات التالية تأخذ بدون دراسة ويتم الاستغناء عن المدربين واللاعبين تحت الضغوط النتائج السلبية ومشاعر المتابعين. وقال: تغيير المدربين أمر طبيعي، وقد يكون لهذا التغيير تأثيره الإيجابي وقد يكون له تأثير سلبي، وللأسف فإن منطقتنا الخليجية تتأثر سلباً، والسبب يكمن في أن الأهداف التي تضعها الأندية لا يتم الإعلان عنها.