اكتمال ترتيبات «دولية خورفكان» للصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي، عن اكتمال الترتيبات الخاصة بافتتاح بطولة خورفكان الدولية للأندية لكرة الصالات التي تستضيفها خورفكان خلال الفترة 24 ولغاية 30 يناير الجاري بإشراف وتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة الصالات واتحاد الإمارات لكرة القدم وبرعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وبمشاركة 9 فرق، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس. وتفتتح البطولة يوم السبت المقبل وتلعب جميع المباريات في صالة خورفكان الحديثة، وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق التسعة إلى 3 مجموعات .