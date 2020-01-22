«أبيض الشباب» في المجموعة الرابعة لكأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سُحبت أمس في العاصمة السعودية الرياض قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة من 17 فبراير إلى الخامس من مارس 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر. وتقام مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في العاصمة الرياض على ملعبي الأمير فيصل بن فهد ونادي الرياض، بينما تستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الثالثة وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد، وتحتضن مدينة الخبر منافسات المجموعة الأولى .

وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر يوم 18 فبراير بملعب الأمير فيصل بن فهد، فيما يواجه منتخب ليبيا يوم 21 من ذات الشهر في نفس الملعب على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب السودان يوم 24 فبراير .