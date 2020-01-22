6 فرق تتنافس على فضية دبي للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن كافة تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية 2020.

والتي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 6 فرق وبهانديكاب 18 جول، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة أول من أمس بفندق ابجر بالروم بمنتجع الحبتور للبولو وأوقعت القرعة فرق غنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

والإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وزيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق (AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق الذئاب بقيادة الشاب حبتور الحبتور.