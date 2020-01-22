أكد إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة أن لاعب كرة القدم مطالب في المقام الأول، باستيعاب التطور المستمر في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

والاستفادة من الأفكار الإدارية والمتغيرات الجديدة الحاصلة في عالم الرياضة، مشيراً إلى أنه حرص على المشاركة والحضور لقمة القيادات الرياضية للاستفادة وتحقيق الإضافة لخبراته الكروية والخروج بنتائج إيجابية على المستوى المهني مع كرة القدم.

وأضاف: «كلاعب أنظر إلى مشواري وما يمكن أن أقدمه للأجيال القادمة ومن وجهة نظري أي رياضي يجب أن يكمل شغفه وحبه وألا يحتفظ لنفسه بما اكتسبه وإنما نقله للأجيال القادمة والمجتمع بعد انتهاء مشواره في الملاعب، وشخصياً أحاول الاستفادة قدر المستطاع لاكتساب خبرات تساعدني في مشواري المهني في المستقبل مع كرة القدم ورد جزء بسيط للدولة التي قدمت لي الكثير وأن أكون جزءاً من مستقبل كرة القدم».