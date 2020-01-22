اليوناني نيكولاوس مدرباً لمنتخب الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع اليوناني نيكولاوس كولومبورداس لتولي قيادة تدريب منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الكرواتي فيردو ميلين.

حيث باشر المدرب الجديد مهام عمله مع المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية للفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

وحرص علي حمد، عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم على حضور التدريبات والالتقاء بأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية، متمنياً للمنتخب التوفيق خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد مشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب وغرب آسيا 2020.