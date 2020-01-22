تكريم الفائزين بجوائز محمد بن راشد للتميز 26 مارس

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الرابعة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، أن الكشف عن الفائزين بالجوائز سيكون يوم 26 مارس المقبل، قبل يومين من الحدث الأغلى في العالم، النسخة 25 من كأس دبي العالمي. كما كشفت اللجنة المنظمة عن أسماء المرشحين لجائزة «اختيار الجمهور».

والتي تنظم عبر تصويت الجماهير بالموقع الرسمي للجائزة. وتضم القائمة المدرب الفرنسي العالمي أندريه فابر، والفارس الإيرلندي بات سمولين الذي اعتزل السباقات العام الماضي بسبب معاناته من سرطان البنكرياس، والحصان الأمريكي «بلفوير باي» الفائز بلقب «بريدرز كب تيرف سبرينت للسرعة» العام الماضي.

والمهرة اليابانية المتميزة «ديردري» صاحبة الإنجازات العالمية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق عام 2016، جائزة سموه للتميز في سباقات الخيل، تقديراً من سموه لكل من أسهم في تطوير الفروسية وصناعة الخيول حول العالم، التي خلقت أرضية ومنافسة جديدة، تدعم سباقات الخيل عالمياً.