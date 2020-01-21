ماجد حسن يظهر في تدريبات شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر ماجد حسن لاعب "مهندس" وسط شباب الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم "الثلاثاء"، بعد غياب طويل وتحديداً من أغسطس الماضي، بعدما تعرض لإصابة في الركبة، وخضع بعدها لفترة علاج طويلة بعيداً عن التدريبات مع الفريق.

ويستعد شباب الأهلي "فرسان دبي" حالياً، للقاء ضيفهم الشارقة يوم الجمعة المقبل، في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، بعدما توج الفريق باللقب الشرفي "بطل الشتاء"، بتصدره لترتيب فرق المسابقة برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشارقة بالمركز الثاني.

وسيكون من الصعب الدفع بماجد في تشكيلة شباب الأهلي الرئيسية في تلك المباراة، رغبة من الجهاز الفني بعدم استعجال عودته كما كان يحدث سابقاً، وأدى ذلك إلى تعرضه لسلسلة من الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.