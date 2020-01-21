ريجيكامب: ليس لدى الوصل تعاقدات في "الميركاتو"

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، النقاب عن أن إدارة النادي قررت وبالتنسيق معه كمدرب لفريق الوصل، الاعتماد على اللاعبين من أبناء النادي في فريقي 19 و21 سنة، مستبعدا عقد أي تعاقدات جديدة في "الميركاتو" الحالي في ظل عدم وجود خيارات متاحة في هذا المجال، واصفا القرار بالإيجابي، كونه يفتح الباب واسعا أمام أبناء النادي لتمثيل الفريق الأول.

إضافة فنية

ولفت ريجيكامب إلى أن الوصل لن يتعاقد مع لاعب لا يساعد فريقه، ولا يشكل له إضافة فنية كبيرة خلال مباريات الدوري، موضحا أن قرار النادي بإعارة البرازيلي خواكين إلى نادي العربي، هو الآخر قرار صائب من اجل تجهيز اللاعب وإبقائه في حالة تواصل مع المباريات الرسمية، معلقا على انتقال خميس إسماعيل لنادي الوحدة بالقول: خميس من اللاعبين الجيدين، وهو "كابتن" فريق الوصل، وهو من اختار الانتقال إلى فريق آخر، ومن حقه ذلك، ونتمنى له النجاح مع فريقه الجديد.

مباراة صعبة

ووصف ريجيكامب مباراة فريقه الخميس أمام ضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي بالصعبة، لافتا إلى أن هدف الوصل هو الفوز في المباراة لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، معتبرا فترة توقف الدوري لأكثر من 20 يوما بالجيدة لإعداد الوصل بالشكل المرضي، متمنيا أن يسدل الستار على الدور الأول من الدوري والوصل في مركز أفضل، مطالبا لاعبيه بالتركيز طوال المباراة لبلوغ الهدف المنشود.