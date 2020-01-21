الشارقة يهنئ النصر بكأس الخليج العربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

زار وفد من نادي الشارقة نادي النصر لتهنئته بالفوز بكأس الخليج العربي، وضم الوفد الشرقاوي محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم وسعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وإبراهيم صالح سمبيج ورضا عباس عضوا مجلس إدارة شركة الكرة وراشد الحمادي مدير العلاقات العامة.

وكان في استقبالهم عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وأعضاء الشركة ثابت سهيل وراشد مرزوق وعادل شاكري.