داسيلفا: أتوقع ردة فعل قويه من لاعبي كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

وصف الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء مباراة الوصل ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي والمقامة يوم الخميس المقبل في زعبيل بالصعبة على لاعبي الفريقين. مشيراً إلى أن الوصل يعتبر من الفرق القوية هجوميا. لكن المدرب عاد وقال ربما تكون لديهم مشاكل على مستوى الخط الخلفي ولاعبينا قادرون على الظهور بالمستوى الجيد الذي يكفل لهم العودة بالنتيجة الإيجابية.

وأشار داسيلفا إلى أن لاعبي فريقه استفادوا كثيرا من فترة التوقف الأخيرة، موضحاً: "قمنا بإجراء أكثر من مباراة وديه. وتمت الاستفادة منها على أكمل وجه". لافتا إلى أنه استغل فترة التوقف في تصويب الأخطاء وتوقع ردة فعل قويه من قبل لاعبي النمور.

وأضاف: "أعتقد أن كل نجوم الفريق في جاهزية تامه للمواجهة وسيكون اللاعب وليد عمبر الغائب الوحيد عن المباراة".

كما توقع داسيلفا بأن تكون المنافسة صعبه خلال مباريات الدور الثاني بين الفرق التي تبحث عن تأمين البقاء، وأخرى تسعى للتتويج. وكشف عن وجود أكثر من لاعب مقيم تسعى الإدارة إلى قيدهم في أقرب وقت ممكن، وفيهم من يلعب بخط الدفاع وآخر في الهجوم.