كرونو: فرحة التتويج لن تنسينا الاستعداد لمواجهة بني ياس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن مواجهة بني ياس لحساب الجولة 13 لدوري الخليج العربي، ستكون من نوع خاص. وذلك نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه بالفريق منذ أن دربه في الموسم الماضي، وقال: "عندما أتحدث عن بني ياس، طبعا لن أستخدم إلا كلمات وعبارات جميلة، تترجم العلاقة التي جمعتنا معاً، أحترمه كثيرا، وأعلم أنهم يعانون من بعض الصعوبات خلال هذه الفترة، ولكنهم يملكون لاعبين جيدين بإمكانهم أن يسببوا لنا بعض المتاعب".

وشدد مدرب النصر على صعوبة المباراة، كونها تأتي مباشرة بعد التتويج بكأس الخليج العربي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على لاعبيه من ناحية افتقاد التركيز. مشيرا إلى أنه سيركز في عمله خلال الساعات القليلة المقبلة على الجانب الذهني، وقال: "نشوة الفوز بالكأس تشكل خطرا على اللاعبين، سأحاول إخراجهم منها والتركيز الكامل على مواجهة بني ياس".