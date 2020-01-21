«الاستئناف» تناقش استعدادات الانتخابات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات اجتماعها الثاني، أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة المستشار مايد محمد جمعة المراشدة. أوضح المستشار مايد محمد جمعة المراشدة، أن اللجنة اطلعت على المدد الزمنية للعملية الانتخابية .

والتي تم تحديدها من قبل لجنة الانتخابات بالتشاور مع لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، كما تم الاطلاع على استمارات الترشيح، واستمارات فحص المرشحين، وأضاف أن اللجنة اطلعت على طريقة استقبال الطعون عبر الأمانة العامة والفترات القانونية المحددة للبت بهذه الطعون حال وجدت.