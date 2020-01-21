كـواس: الجمهور يصنع البطولات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر الهولندي براندلي كواس لاعب النصر، عن إعجابه بالحضور الجماهيري الكبير في مباراة النصر وشباب الأهلي، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يلعب فيها مباراة في الإمارات وسط هذا الحضور الكبير.

وخاصة جمهور النصر، الذي وصفه بالرائع، وقال: الجمهور يصنـع البطولات، وأذهلني الحضور الكبير لجماهيرنا، هم سر نجاحنا، ومع مرور وقت المباراة، كنا نزيد في القتال على الكرة، حتى نجعلهم يعودون إلى منازلهم سعداء، لذا.

كما رأيتم كنا متكاتفين ومتماسكين حتى صافرة الحكم، كانوا مصدر قوة مضاعفة لنا، ونشكرهم على الدور الذي قاموا به من أجلنا ومن أجل فريقهم، ونتمنى حضورهم الكبير في كل مباراة، أقول لهم، عليكم الحضور والدعم، وعلينا النتائج، هكذا تصنع البطولات.

وعن حظوظ النصر في المنافسة على لقب الدوري، قال كواس: كل الفرق الموجودة ضمن المراكز الأولى، حظوظها متساوية، بالنسبة لنا سنقاتل من أجل ذلك، وأمامنا الفرصة لتسخير كل الجهود للقب الدوري، نحن كلاعبين نحاول التركيز على كل مباراة، وتقديم أفضل ما لدينا.