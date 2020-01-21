جلاد الحراس موعد مع التاريخ بعد 7 مواسم سعادة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكمل الوحدة أمس إجراءات قيد مهاجمه سباستيان تيغالي في سجلات اتحاد كرة القدم رسمياً كلاعب مواطن بعد أن قضى 7 سنوات مع العنابي منذ انضمامه للفريق الأول موسم 2013 ـ 2014 في صفقة شكلت واحداً من أهم التعاقدات في تاريخ الكرة الإماراتية.

واستطاع تيغالي جلاد الحراس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين غداً الأربعاء أن يكتب سطور قصة نجاح خلال السنوات التي قضاها مع الوحدة من موسمه الأول وحتى الآن، فهو ثاني أعظم هداف في تاريخ الدوري الإماراتي والهداف التاريخي للوحدة.

ويعد تيغالي وصيفاً للهدافين التاريخيين للدوري برصيد 146 هدفاً، أحرزها مع الوحدة في 150 مباراة، وذلك خلف فهد خميس نجم الإمارات والوصل السابق، المتصدر بـ165 هدفاً.

كما حصل تيغالي على لقب هداف دوري الخليج العربي مرتين موسمي 2015-2016 و2018-2019، ووصل إلى 200 هدف مع الوحدة في جميع المسابقات سواء الدوري أو كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.

تاريخ الميلاد: 22 فبراير 1985



عدد الأهداف:200



هداف الدوري:مرتان



الموسم الحالي:9 أهداف



إجمالي المباريات:150 مباراة