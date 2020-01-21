قمة القيادات الرياضية العالمية في حلبة ياس اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم أعمال قمة قادة الرياضة العالميين، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بحلبة مرسى باس على مدار يومين، من خلال 12 جلسة بواقع ست جلسات في كل يوم.

ويشارك في القمة التي تقام للعام الثاني على التوالي 450 شخصية قيادية رياضية من مختلف أنحاء العالم، ينتمون لجميع التخصصات، سواء الإدارة الرياضية أو الإدارة الفنية.

وكذلك الاستثمار الرياضي. ويهدف تنظيم الحدث العالمي الكبير إلى الاستفادة القصوى من الشخصيات المدعوة من خلال نقاشات مثمرة وجلسات مطولة تتضمن كل جوانب الرياضة وطرق تطويرها.

ولاقت النسخة الأولى من القمة التي أقيمت العام الماضي على هامش تنظيم كأس آسيا «الإمارات 2019» نجاحاً كبيراً، حيث حضرها عدد كبير من القيادات الرياضية في ظل تواجد الوفود المشاركة في البطولة القارية في تلك الفترة.

ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي جهوده الدائمة التي تهدف إلى تطوير كافة قطاعات العمل الرياضي من خلال مثل هذه الأحداث الكبرى، لا سيما وأن الاحتكاك المباشر بشخصيات قيادية والتعرف على تجاربها الشخصية.

وكذلك تجارب المؤسسات التي يعملون بها أمر من شأنه أن يساعد رياضيي الإمارات على التطور ومحاكاة هذه التجارب الناجحة من خلال التعرف عليها عن قرب ومعرفة أسرار نجاحها، وكذلك التطرق للأمور السلبية والأخطاء التي يجب تجنبها عند خوض تجربة على مختلف الصعد.

وتركز القمة في نسختها الثانية على مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب الرياضة، وطرح المبادرات حول أحدث ما تم التوصل إليه من ممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار والاتصال بالجماهير، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة.