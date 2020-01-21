40دولة تشارك في دولية الشراع لقفز الحواجز غداً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلنت إسطبلات الشراع عن تنظيم بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز فئة 4 نجوم بمشاركة 40 دولة، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ابتداء من غد وحتى السبت المقبل بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وتعتبر البطولة الأبرز والأقوى عالمياً وتشمل جولة تأهيلية لكأس العالم في لاس فيغاس.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي صباح أمس بمنتجع قرية الفرسان، بحضور عمران عويس مدير البطولة، هشام عبد الرحيم الحوسني مدير قطاع الفروسية في المنتجع، ومحمد الناخي رئيس لجنة التحكيم، ومارتينا بوور من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والذين قدموا أسمى آيات الشكر والتقدير للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على رعايتها للبطولة وحرصها المستمر على استضافة مثل هذه الفعاليات.