جائزة «الأفضل» بين النقبي وخميس ونادر وبيدرو وليما

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز شهر ديسمبر في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، كل من عبد الله النقبي «شباب الأهلي»، محمود خميس «النصر»، يحيى نادر «العين»، جواو بيدرو «الظفرة»، وفابيو ليما «الوصل».

وترشح لجائزة أفضل حارس كل من خالد السناني «الظفرة»، وماجد ناصر «شباب الأهلي»، وخالد عيسى«العين».

فيما يتنافس على صعيد المدربين، رودولفو أروابارينا «شباب الأهلي» ومارسيل كايزر «الجزيرة»، فوك رازوفيتش «الظفرة». ويستمر تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني لمدة 48 ساعة.