انتهاء علاقة سكورزا واتحاد الكرة

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي»، أن اتحاد الكرة في طريقه لعدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيغ سكورزا.

والذي ينتهي الشهر الجاري، بعد إخفاق «الأبيض» في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالخسارة من أوزبكستان في دور الثمانية لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وقام الاتحاد بتعيين المدرب اليوناني نيكولاس مدرباً لـ «أولمبي المستقبل» من مواليد 2001، والذي يستعد للمشاركة في كأس العرب في السعودية، فبراير المقبل، وينتهي تجمع الفريق استعداداً للبطولة اليوم. من جهة أخرى، عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى الدولة أمس، بعد انتهاء مشاركتها في نهائيات آسيا.

وقال غانم الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، إن خسارة المنتخب الأولمبي من أوزبكستان، لن تصيبنا باليأس، وسنواصل العمل بهمة عالية، من أجل بناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في جميع المحافل، معبراً عن أسفه لكبوة الأولمبي.