4 ثوانٍ.. أسرع هدف إماراتي

المصدر: دبي - علي شدهان

تزخر الأيام السالفة من تاريخ كرة القدم الإماراتية، بالكثير من النوادر والقصص والحكايات والأرقام غير المسبوقة محلياً، وربما خارجياً، منها الزمن الذي نجح فيه خالد عبد الله هداف فريق الشباب «سابقاً» بتسجيل أسرع هدف إماراتي على الإطلاق، بعد مضي 4 ثوانٍ فقط من زمن الشوط الأول لمباراة فريقه مع ضيفه الخليج «خورفكان حالياً» في 27 فبراير 1986، ضمن بطولة الدوري العام لموسم 86-87.

ويروي خالد عبد الله لـ «البيان الرياضي»، تفاصيل ذلك الهدف التاريخي بقوله: وقفت في خط «السنتر» قرب الكرة، وإلى جانبي زميلي وصديقي يوسف عزير، وفي ذات اللحظة، لمحت أن حارس مرمى فريق الخليج خارج منطقة الـ «18 ياردة»، متقدماً عن مرماه بمسافة كافية للتسجيل، ويتحدث مع زميله المدافع الدولي الشهير مبارك غانم، فطلبت من عزير «تحريك» الكرة، وفعلاً حركها لي متراً تقريباً، وسددتها بقوة داخل الشباك، وسجلت الهدف الأسرع في تاريخ الكرة الإماراتية، وسط فرحة نجوم فريقنا، وذهول لاعبي الفريق المنافس.