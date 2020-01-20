الفجيرة تُنظم البطولتين العربية والدولية للتايكواندو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية أمس عن استضافته للبطولة العربية المفتوحة للتايكواندو إلى جانب البطولة الدولية والمصنفة من عيار النجمتين G2 في نسختها الثامنة للتايكواندو بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة تحت إشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو وذلك خلال الفترة من ٢٨ يناير الجاري إلى الثاني من فبراير المقبل في مجمع زايد الرياضي، وجاء الإعلان عن التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية وبحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو والمدير التنفيذي للنادي ، وزايد السويدي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي و نادر أبو شاويش مدير البطولة.

وتقدم أحمد الزيودي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير لاستضافة البطولة العربية وبطولة الفجيرة الدولية والتي أصبحت تحظى بسمعة طيبة عالمية وتستقطب عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، وأشار الزيودي إلى أنه يتوقع مشاركة قياسية في البطولتين ويتمثل ذلك بمشاركة أكثر من ١٣٠٠ لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم في بطولة الفجيرة إلى جانب مشاركة أكثر من ٤٠٠ لاعب ولاعبة من الإمارات وعدد كبير كذلك من اللاعبين في البطولة العربية ومؤكداً أن هذه الأرقام تعكس مدى ثقة مجتمع التايكواندو العالمي في تنظيم إمارة الفجيرة وموقعها المتميز على الخارطة الرياضية العالمية عموماً والتايكواندو بشكلٍ خاص.

كما وجه الزيودي الشكر للاتحاد الدولي للتايكواندو والذي رفع تصنيف بطولة الفجيرة الدولية إلى فئة G2 وهو الأمر الذي شجع المزيد من اللاعبين والدول على المشاركة بحثاً منهم عن النقاط التصنيفية، والشكر موصول للاتحاد العربي للتايكواندو الذي منح الامارة استضافة البطولة العربية.

من جانبه أشاد زايد السويدي نائب رئيس اتحاد التايكواندو بجاهزية المنتخب الإماراتي في جميع فئاته للمشاركة في البطولة العربية وبطولة الفجيرة الدولية.

كما تحدث "السويدي" عن زيادة عدد ممارسي رياضة التايكواندو في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة زمنية قصيرة وأن الطموح لا يزال قائم في توسيع القاعدة أكثر فأكثر متمنياً التوفيق لجميع لاعبي دولة الإمارات في البطولتين.

بدوره عبر مدير البطولة، نادر أبو شاويش، عن سعادته بأعداد اللاعبين والدول التي قامت بتسجيل حضورها في البطولتين العربية والفجيرة مؤكداً أن هنالك العديد من الدول التي ستشارك للمرة الأولى في بطولة الفجيرة لاسيما من أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وهايتي ووصل العدد حتى الآن ٤٠ دولة مشاركة في بطولة الفجيرة الدولية فضلاً عن 600 لاعب يمثلون 14 دولة عربية أعلنوا مشاركتهم في البطولة العربية مما يعكس ذلك مدى أهمية البطولتين ومستوى التنافس فيهما.