الفجيرة يفوز ودياً على سونينغ الصيني

المصدر: (متابعة - محمد فضل )

فاز فريق الفجيرة ودياً على ضيفه فريق جيانغسو سونينغ الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال التجربة الودية للفريق التي استضافها ملعب العوير بدبي، أول من أمس، وجاءت في إطار إعداد الذئاب لمباريات دوري الخليج العربي، حيث يلعب الفجيرة أمام الظفرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ 13، أحرز للفجيرة أحمد موسى «هدفين» والبرازيلي جوناثان «هدفاً»، وجاءت الأهداف الثلاثة في شوط المباراة الأول وقدم الفجيرة مباراة جيدة شهدت تألقاً جماعياً لكل اللاعبين كما شهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم البرازيلي جيفرسون اسيس الذي انضم للفجيرة مؤخراً قادماً من الدوري المالطي، بعد أن حل خلفاً للاعب الليبيري وليام جيبور كما ضم النادي الغاني ارنست أسانتي مكان الإيفواري كواسي مارسيال.