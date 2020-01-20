المستكي: النصر مع كرونوسلاف.. مختلف

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

هنا عبد الحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، العميد النصراوي، بمناسبة الفوز بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن قدم الفريق مستوى طيباً، قاده إلى إحراز اللقب، وأوضح المستكي أن النصر اختلف تماماً مع المدرب الصربي كرونوسلاف، وأصبح شكله «غير»، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، وتغير شكل الفريق 180 درجة، وأصبح الفريق يقدم مستويات جيدة، ولا شك أن عودة العميد لمنصات التتويج، يعتبر مكسباً لكرة الإمارات.

وعن رأيه الفني في مستوى المباراة، قال عبد الحميد المستكي: لقد توقعنا متعة الأداء، وإثارة المدرجات، خاصة أن النصر وشباب الأهلي من الفرق الكبيرة المتميزة، ودائماً مبارياتهما تحفل بالمتعة والإثارة والمستوى الفني المتميز، الذي ظهرا عليه طوال شوطي المباراة، حتى أصبح التكهن بمن سيفوز باللقب صعباً، في ظل الأداء القوي والإثارة العالية، وإذا كان النصر ظفر باللقب، فشباب الأهلي نال الاحترام بأداء لاعبيه القوي على مدى زمن المباراة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية، أن أي تغييرات تحدث في نظام المسابقات، يكون لها انعكاس إيجابي على المستوى والأهداف، ولا شك أن التغييرات التي طرأت على المسابقة، ساهمت في تطورها واهتمام الأندية بها.