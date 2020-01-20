بن هزام: مكاسب عدة في نهائي كأس الخليج

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

يرى محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة، أن نهائي كأس الخليج العربي، والذي أقيم مساء أول من أمس، بين النصر وشباب الأهلي، وانتهى بفوز العميد باللقب، حقق العديد من المكاسب، منها الحضور الجماهيري الكبير، الذي ملأ جنبات استاد الوصل، ما يحفز لاستمرار هذا الحشد خلال مباريات المنتخب الوطني المقبلة، ومنافسات دوري الخليج العربي، إضافة إلى التنظيم المتميز والفاعليات التي نالت استحسان الجماهير.

وبارك محمد بن هزام، رابطة المحترفين، على جهودهم الكبيرة في التنظيم الرائع وحشد الجماهير، وتنظيم العديد من الفاعليات داخل وخارج الملعب، مؤكداً أن مثل تلك الجهود ليست بغريبة عن أسرة رابطة المحترفين، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، وفريق العمل التنفيذي بقيادة وليد الحوسني.

ووجّه أمين عام اتحاد الكرة، الشكر والتقدير إلى فريقي النصر وشباب الأهلي، على جهود لاعبيهما في تقديم مستوى طيب طوال شوطي المباراة.

واعتبر محمد بن هزام أن التعديلات التي طرأت على مسابقة الخليج العربي في الآونة الأخيرة، زاد من بريقها، وجعلها مسابقة تهتم بها الأندية، كما أن قرار مشاركة عدد من اللاعبين الشباب مع الأندية، انصب في صالح المسابقة، وكذلك المنتخبات الوطنية، التي تعتبر الرابح الأكبر.