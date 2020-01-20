الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة يبدأ اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمدت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة في اجتماعها الثاني، أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري الجدول الزمني بالعملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة 2020 - 2024، استمارات الترشيح، وتقرر فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس اليوم، حتى 27 الجاري، كما يتم فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية ولمرشحي المرشح لمنصب الرئيس من 4 - 13 فبراير المقبل. حضر الاجتماع محمد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وحمد خميس، عبد الرحمن العامري، عبد الرحمن الشرهان، أعضاء اللجنة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.