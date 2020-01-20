اعتمدت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة في اجتماعها الثاني، أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري الجدول الزمني بالعملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة 2020 - 2024، استمارات الترشيح، وتقرر فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس اليوم، حتى 27 الجاري، كما يتم فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية ولمرشحي المرشح لمنصب الرئيس من 4 - 13 فبراير المقبل. حضر الاجتماع محمد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وحمد خميس، عبد الرحمن العامري، عبد الرحمن الشرهان، أعضاء اللجنة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.
الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة يبدأ اليوم
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