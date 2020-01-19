فيديو تهنئة شباب الأهلي للنصر على "تويتر"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام نادي شباب الأهلي، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، لزيارة وفد من إدارة النادي، برئاسة اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، إلى نادي النصر اليوم الأحد، بغرض تقديم التهنئة للنادي وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة كأس الخليج العربي.



وكان شباب الأهلي، الطرف الثاني في نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر، وخسر 1-2، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، ليتجمد رصيده عند 4 ألقاب في البطولة، فيما حقق "العميد" لقبه الثاني في البطولة.