النصر يكرم الطفل "ملك التوقعات".. ونيغريدو يشكره

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قام نادي النصر بتكريم الطفل حمد خالد المناعي "ملك التوقعات" الذي تكهن بفوز العميد بهدفين مقابل هدف واحد على حساب شباب الأهلي في نهائي كاس الخليج العربي.

ولكن الطفل لم يكتف بتوقع النتيجة الصحيحة بل أيضا بصاحبي الهدفين الاسباني الفارو نيغريدو والبرتغالي توزي.



وكشف الطفل لـ"البيان" أن توقعه لم يأت من فراغ بل نتيجة لمتابعته المستمرة لناديه المفضل وباعتبار أن نيغريدو وتوزي هما أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تشكيلة العميد، إضافة إلى أنه تكهن بأن النتيجة التي فاز بها شباب الأهلي في الدور الـ16 في مسابقة كأس رئيس الدولة هي النتيجة ذاتها التي سيفوز بها النصر.



وحرص نيغريدو على لقاء الطفل وتقديم الشكر له على توقعه الصحيح بكونه أحد مسجلي الهدفين في النهائي