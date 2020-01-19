روح رياضية.. وفد من شباب الأهلي يزور النصر لتهنئته بكأس الخليج العربي

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المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

زار  وفد من شباب الأهلي نادي النصر مساء اليوم، لتهنئته بالفوز بكأس الخليج العربي في صورة تجسد معاني الروح الرياضية والعلاقة القوية التي تربط الناديين.
وكان النصر فاز على شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي بهدفين مقابل هدف واحد مساء أول من أمس.

 

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