روح رياضية.. وفد من شباب الأهلي يزور النصر لتهنئته بكأس الخليج العربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

زار وفد من شباب الأهلي نادي النصر مساء اليوم، لتهنئته بالفوز بكأس الخليج العربي في صورة تجسد معاني الروح الرياضية والعلاقة القوية التي تربط الناديين.

وكان النصر فاز على شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي بهدفين مقابل هدف واحد مساء أول من أمس.

الصورة الأجمل بعد النهائي..باقة ورد هدية من شباب الأهلي إلى نادي النصر .. وزار وفد من شباب الأهلي نادي النصر لتهنئته بالفوز، بقيادة اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية ونائبه العميد طلال الشنقيطي وخالد الزاهد ومحمد أحمد حمدون @ALNasrSC#البيان_الرياضي pic.twitter.com/op8up6754q — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 19, 2020