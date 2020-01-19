خالد عبدالله: سجلت بعد 4 ثوان وحزين لعدم التوثيق

المصدر: دبي-علي شدهان

تزخر الأيام السالفة من تاريخ كرة القدم الإماراتية، بالكثير من النوادر والقصص والحكايات والأرقام غير المسبوقة محليا، وربما خارجيا، منها الزمن الذي نجح فيه خالد عبدالله هداف فريق الشباب "سابقا" بتسجيل أسرع هدف إماراتي على الإطلاق، وذلك بعد مضي 4 ثوان فقط من زمن الشوط الأول لمباراة فريقه مع ضيفه الخليج "خورفكان حاليا" في مساء يوم 27 فبراير 1986 ضمن بطولة الدوري العام لموسم 86-87.

تفاصيل الرواية

ويروي خالد عبدالله لـ "البيان الرياضي" تفاصيل ذلك الهدف التاريخي بقوله: وقفت في خط "السنتر" قرب الكرة، وإلى جانبي زميلي وصديقي يوسف عزير، وفي ذات اللحظة، لمحت أن حارس مرمى فريق الخليج خارج منطقة الـ "18 ياردة"، متقدما عن مرماه بمسافة كافية للتسجيل، ويتحدث مع زميله المدافع الدولي الشهير مبارك غانم، فطلبت من عزير "تحريك" الكرة، وفعلا حركها لي مترا تقريبا، وسددتها بقوة داخل الشباك، وسجلت الهدف الأسرع في تاريخ الكرة الإماراتية، وسط فرحة نجوم فريقنا، وذهول لاعبي الفريق المنافس.

5 أهداف

وابدى خالد حزنه الشديد لعدم توثيق هدفه التاريخي في سجلات أي من الجهات الرياضية المعنية في الإمارات، لافتا إلى أنه يطالب بحتمية توثيق الهدف باسم الدولة في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أن هدفه قد يكون من بين أسرع 5 أهداف في العالم، وليس كونه الهدف الأسرع على صعيد الإمارات فقط.

3 محاولات

وشدد خالد على أنه يشعر بسعادة غامرة كونه صاحب أسرع هدف في الكرة الإماراتية، متمنيا أن تكتمل سعادته بتوثيق الهدف دوليا وعربيا وخليجيا، ليبقى خالدا باسم الإمارات، وليس باسمه فقط على الصعيد المحلي، كاشفا النقاب عن أنه حاول خلال مسيرته لاعبا 3 مرات تسجيل أسرع هدف، لكن كرته ارتطمت بالعارضة في محاولتين، فيما دخلت شباك فريق الخليج في المحاولة الثالثة.

شيخ المعلقين

وأثنى خالد عبدالله على المعلق الإماراتي الشهير علي حميد كونه شكره على هدفه بعد نهاية المباراة، وأشاد ببراعته في تسجيل ذلك الهدف التاريخي، منوها إلى أنه ما زال يتذكر كلمات شيخ المعلقين بكل تقدير وامتنان.