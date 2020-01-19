بالفيديو.. قصة أسرع هدف إماراتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لفت هدف الإسباني الفارو نيغريدو مهاجم النصر، في شباك فريق شباب الأهلي، أنظار العالم باعتباره أحد أسرع الأهداف ليس في الإمارات فقط ولكن في تاريخ كرة القدم العالمية، والذي ساهم في تتويج النصر مساء أول من أمس، بكأس الخليج العربي لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وبعد أن تم تحديد الزمن الفعلي والحقيقي لتسجيل الهدف، والذي قدر بأنه سجل بعد 7:33 ثانية، بات الأسرع منذ تطبيق نظام الاحتراف بالدولة، وضمن العشرة أهداف الأولى الأسرع في العالم، ولكنه ليس الأسرع في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بل يحتل المركز الثاني، فمن هو صاحب المركز الأول؟

يتصدر قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم، الهدف الذي سجله خالد عبد الله لاعب الشباب قبل دمج النادي مع الأهلي ودبي عام 2017، وكان في مرمى الخليج الذي تحول أسمه إلى نادي خورفكان حالياً، وسجل بعد مرور 4:75 ثانية من عمر المباراة، بتسديدة من اللاعب من منتصف ملعب استاد مكتوم بن راشد، وكان ذلك في موسم 1986-1987.

أما أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، فيتصدر قائمتها لاعب عربي، نواف العابد لاعب الهلال، والذي لم يحتاج سوى ثانيتين فقط، للتسجيل في مرمى الشعلة عام 2009، بتسديدة من منتصف الملعب تقريباً.

وبنفس الزمن، وبذات الطريقة، سجلت اللاعبة أندرو ألستون، هدفاً لفريقها هيمبستيد في مرمى رينيجيدز عام 2017، في دوري المقاطعات للسيدات، وفي العام نفسه، وبنفس الطريقة، سجل جافين ستوكز، هدفاً لفريقه ماريهيل في مرمى سليدبانك بدوري الهواة الاسكتلندي، ولكن بزمن 2:1 ثانية.

واستغرق اللاعب فوك باكيتش، 2:2 ثانية، للتسجيل لفريقه بوليت بمرمى دوركول عام 2012، بالدوري الصربي للهواة، فيما سجل البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، والذي سبق ولعب للجزيرة والوصل، هدفاً بعد 2:8 ثانية، عندما كان لاعباً في صفوف ريو نيجرو كابيتال، وكان في مرمى سوريانو إنتريور عام 1998.