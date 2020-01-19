12 مارس انتخابات اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعلن اليوم لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم اليوم، الموعد الرسمي لإجراء انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية المقبلة، التي تستمر حتى 2024، ومن المتوقع أن يكون 12 مارس المقبل موعداً لعملية الاقتراع بنظام القوائم الذي اعتمدته الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأخير، كما ستعلن كافة المواعيد المتعلقة بالترشح.

وأكد المستشار سالم بن بهيان رئيس اللجنة، عقب الاجتماع الثاني للجنة، الذي عقد أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، أن اللجنة ستعلن اليوم كافة المواعيد الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفق لائحة الانتخابات، وبالتنسيق مع لجنة الاستئناف، على العملية الانتخابية المعنية أيضاً بتلك المواعيد، ويتم إخطار الأندية بتلك المواعيد.

وناشد المستشار سالم بن يهيان، الأندية، بحسن اختيار كوادرها الإدارية التي ستتقدم للعملية الانتخابية، وأن يكون المرشح من الشخصيات الإدارية التي تتمتع بخبرة وحنكة إدارية، تسهم في تعزيز العمل خلال المرحلة المقبلة، وقال إن نظام القوائم يسهل من عملية التجانس بفريق العمل، وبذلك تكون الإنتاجية أفضل، بما يسهم في رقي كرة الإمارات، وتطور المنتخبات الوطنية.