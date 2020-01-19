جماهير العين تترقب أخباراً سعيدة في «الميركاتو»

المصدر: العين - طلحة عبد الله

تترقب الجماهير العيناوية، أخباراً سعيدة في فترة «الميركاتو» الشتوي، للتعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب خلال فترة الانتقالات الحالية، غير أن مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، أحاط تحركاته بسرية تامة. وفي الوقت نفسه، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الكرة بالعين، أن المجال مفتوح أمام اللاعبين المهاريين على مستوى المواطنين والأجانب، تطلعاً لدعم صفوف الفريق خلال «الميركاتو»، وقال في تصريحات صحافية، إن لاعبي العين الموجودين حالياً بصفوف الفريق، يتمتعون بالطاقة وشغف التغيير نحو الأفضل، موضحاً أن العين قادر على إظهار شخصيته وقدراته أمام المنافسين.

جاهزية

ويسعى بيدرو إلى تحضير فريقه، ليبلغ أعلى مؤشرات الجاهزية ، عبر تدريبات متواصلة، وتجارب ودية للوقوف على مقدرات اللاعبين، وتجريب عدد من العناصر الشابة.