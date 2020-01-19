عجمان يتعادل مع مصفوت سلبياً

المصدر: (عجمان ـ ياسر قاسم)

تعادل عجمان مع ضيفه مصفوت سلبياً في ختام استعداداته لمواجهة الجزيرة الخميس المقبل بالجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وركز أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي» على إشراك البدلاء في المباراة، ومنح الراحة للعناصر الأساسية التي خاضت مباراة الشارقة الودية والتي كسبها عجمان بهدف.

واعتبر الرمادي تجربتي الشارقة ومصفوت مفيدتين للفريق خلال فترة توقف الدوري وبعد أسبوع من استئناف التدريبات اليومية التي يشارك فيها جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن خوض مباراتين خلال 24 ساعة، قصد به منح الفرصة لجميع اللاعبين.

يعود الفريق لتدريباته اليومية بملعبه الليلة وتستمر حتى الأربعاء المقبل.