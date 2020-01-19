الفردان: كرونو حقق نقلة نوعية مع العميد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد حبيب الفردان، لاعب النصر، أن بطولة كأس الخليج العربي تحققت بفضل المجهود الكبير الذي بذله الجميع داخل الفريق، مشيداً على وجه الخصوص بالمدير الفني الكرواتي كرونوسلاف، الذي نجح في تحقيق نقلة نوعية غيّرت من وضع الفريق بالكامل في فترة قصيرة، لا سيما عندما أكد منذ اليوم الأول لتوليه المهمة أنه يسعى لحصد البطولات مع «العميد»، وجهز اللاعبين نفسياً، واستطاع إخراج الفريق من حالة الإحباط وتفجير طاقات الجميع.

وقال: «نهدي البطولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، ولجماهير النصر الغالية، كما أهدي الفوز لوالدي ووالدتي، وبدعواتهم أسير في الطريق الصحيح». وأوضح أن النصر سيواصل سعيه للمنافسة على درع الدوري.