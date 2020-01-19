59.8 % يؤيدون تجديد عقد نيغريدو

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أيد 59.8 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان»، خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، تمديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم الفريق، مقابل 40.2 %، لم يتحمسوا لفكرة تجديد التعاقد معه.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل تؤيد تمديد عقد نيغريدو مع النصر؟.

ودخل محترف النصر فترة الـ 6 أشهر الأخيرة في عقده، وكان مصدر مسؤول في إدارة النصر، قد صرح في وقت سابق أن التأخير في التجديد للإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم الفريق، لا يعني أن النصر لا يرغب في خدماته في الموسم المقبل.

وقال المصدر: «ملف التعاقدات الجديدة وتجديد العقود مؤجل الخوض فيها إلى ما بعد نهائي كأس الخليج العربي، الذي أقيم أول أمس، وعدم التجديد لنيغريدو إلى الآن، لا يعني أننا في طريق الاستغناء عنه أو عدم رغبتنا به، لا يختلف اثنان حول قيمته في الفريق، هو القائد والهداف، ولكنّ هناك أموراً كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار، ونحن بصدد مناقشتها».

وكان «الماتادور» الإسباني قال في تصريحات صحافية، إن مستقبله مع الفريق بيد إدارة النصر، وعبّر عن استعداده للاستمرار معه في الموسم المقبل بشرط الوصول إلى الاتفاق المناسب مع إدارة العميد.

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 68 % من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، طالبوا بتجديد عقد نيغريدو، مقابل 32 % لم يؤيدوا تجديد النصر لعقده.

وفي نتائج «فيسبوك»، أجمع 42 % على أهمية تجديد عقد محترف النصر، في حين لم يؤيد 58 % هذا المطلب، وجاءت النسب في «تويتر» في صالح تجديد عقد نيغريدو مع النصر، حيث طالب 69.5 % بذلك، مقابل 30.5 % لم يؤيدوا تجديد عقده مع النصر.

يذكر أن نيغريدو لعب 19 مباراة مع النصر في الدوري الموسم الماضي، سجل فيها 17 هدفاً، وفي الموسم الحالي، ظهر في 10 مباريات، سجل فيها 5 أهـداف.