ماجد ناصر مازحاً: يكفي النصر كأس المحترفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رأى ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، مازحاً، أن على النصر الاكتفاء بفوزه بكأس الخليج العربي، وعدم التطلع للفوز بالدوري في الموسم الجاري، وأن «العميد» قدم مباراة قوية في نهائي كأس المحترفين أول من أمس، ولكنه سجل هدفيه من خطأين للاعبي شباب الأهلي، وأكد أن فريقه أغلق صفحة الكأس الآن، ويفكر في لقاء الشارقة بالجولة الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي. وعن مدى تأثر شباب الأهلي بإصابة ليوناردو، قال ماجد: «إصابة ليوناردو، أو حتى غياب ماجد ناصر، لا يؤثر على الفريق، لأن شباب الأهلي لديه وفرة من اللاعبين المميزين.. وهدفا النصر سجلهما من خطأين، والمهم أن أخطاء النهائي لا تكرر مستقبلاً».

حزن

وأبدى الإسباني بيدرو كوندي، مهاجم شباب الأهلي، حزنه على عدم فوز فريقه بكأس الخليج العربي ، وفي أول ظهور للاعب مع ناديه الجديد، والذي انضم إليه منذ أيام قليلة في صفقة انتقال حر.

وقال كوندي: «لست سعيداً بتزامن ظهوري الأول مع فريقي الجديد بخسارة اللقب ، ولكن علينا الآن التركيز أكثر في مبارياتنا المقبلة، خاصة وأن لدينا مباراة قوية مع الشارقة ، وعيوننا على الفوز بهذه المباراة».