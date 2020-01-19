خليل: الإصابة حرمتني من النهائي

عبر أحمد خليل، لاعب شباب الأهلي، عن حزنه لغيابه عن صفوف فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وقال عقب المباراة: «هارد لاك لفريق شباب الأهلي ولكن الفريق قدم مباراة كبيرة والتوفيق لم يخالفه».

وهنأ أحمد خليل فريق النصر على فوزه بلقب كأس الخليج العربي والنتيجة بعد أن ظهر بمستوى طيب، وقال: «الفريقان قدّما مباراة كبيرة والاثنان يستحقان اللقب، أسعى لأن أكون جاهزاً خلال المباريات المقبلة».

وعن دخوله فترة الأشهر الستة لتعاقده مع شباب الأهلي يقول أحمد خليل: «نعم دخلت تلك الفترة ولم أجلس مع إدارة النادي لترتيب خطوات المرحلة المقبلة، وللعلم لست وحدي، فهناك عدد من اللاعبين مثل وضعي، وتركيزنا الآن في اللعب ومشاركة الفريق في مبارياته، ولكل حادث حديث».