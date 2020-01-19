كوزمين: أتعلم من الديربيات الكبيرة

كشف الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي السابق، عن سر حضوره نهائي كأس الخليج العربي، أول من أمس، بقوله: «شيء جميل حضور مثل تلك الديربيات النهائية الكبرى، لأن هناك الكثير مما يمكن للمدرب تعمله من مثل هذه المباريات القوية».

وعلق على خسارة فريقه السابق من النصر 1-2، بقوله: «هناك تفاصيل صغيرة في المباراة النهائية، كانت وراء خسارة شباب الأهلي، وأتمنى تفادي تلك التفاصيل مستقبلاً، ليحقق الفريق ألقاباً جديدة».

وعن إمكانية عودته للعمل في الدوري الإماراتي، بعد تجربتين ناجحتين مع العين وشباب الأهلي، قال كوزمين: «أنا لا أمانع بالعودة إلى دوري الخليج العربي، ولكني ما زلت مرتبطاً بعقد، يتبقى منه عامان مع فريق جيانغسو سونينغ الصيني». (دبي- البيان الرياضي)