العين يبيع بطاقة مزيان للترجي التونسي

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين رسميا بيع بطاقة لاعبه الجزائري عبد الرحمن مزيان لنادي الترجي الرياضي التونسي، بعد مفاوضات ناجحة بين الطرفين.

وعبر النادي على حسابه الرسمي بتويتر عن أمنياته للاعب بالتوفيق في مشواره المقبل.

وشارك مزيان مع العين منذ التعاقد معه في يونيو الماضي في 7 مباريات بكل البطولات، سجل خلالها هدفا واحدا فقط، ولم يرض تطلعات النادي ولا جماهيره التي طالبت بتبديله بأجنبي آخر يحقق الإضافة المأمولة.

وينتظر أن يعلن النادي عن بديل اللاعب خلال الفترة الوجيزة المقبلة وقبل مباراته في ملحق دوري أبطال آسيا المقررة 27 من الشهر الجاري باستاد هزاع بن زايد.