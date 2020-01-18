فوز الحمرية والعربي في دوري الهواة

المصدر: متابعة - محمد فضل



خطف الحمرية فوزاً غالياً من معقل مُضيفه مسافي بهدف دون رد في ختام مباريات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى وسجل هدف الحمرية الوحيد اللاعب محمد بن غريب الشيبة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليحُافظ الحمرية على المركز الرابع برصيد 15 نقطة فيما ظل مسافي دون رصيد من النقاط في المركز الأخير .

وتمكن العربي المتطور من إلحاق الهزيمة بمضيفه الذيد بثنائية نظيفة جاءت عبر فارس الجابري والكسندر في الدقيقيتن 31( و52 ) ليرفع العربي رصيده إلى 12 نقطة متقدماً للمركز الخامس ويتجمد الذيد عند سبع نقاط في المركز التاسع .وكان اليوم الأول قد شهد فوز الإمارات على البطائح بهدف وتعادل الحصن ودبا الفجيرة 1/1 وفوز العروبة على التعاون 2-1 .