حمدان بن راشد يبارك فوز النصر بكأس الخليج العربي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

بارك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، فوز العميد النصراوي ببطولة كأس الخليج العربي، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه من خارج الدولة، وهنأ سموه مجلس إدارة نادي النصر وشركة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق الأول وجماهير العميد كافة بمناسبة تتويج العميد بلقب كأس الخليج العربي.



وأثنى سموه بالروح القتالية العالية للاعبي العميد وأدائهم المتميز خلال المباراة النهائية للبطولة، كما أشاد سموه بالحضور الجماهيري المتميز لجماهير العميد في لقاء النهائي، متمنياً سموه بأن تكون هذه البطولة دافعاً لأسرة النصر لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة من أجل إعلاء راية النصر عالية.