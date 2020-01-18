هدف العامري ضمن قائمة الأجمل

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زايد العامري مهاجم منتخبنا الأولمبي ضمن اللاعبين الأبرز لمنتخبات غرب آسيا في مرحلة المجموعات لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند، واختار هدف زايد العامري في مرمى كوريا الشمالية، ضمن أجمل 8 أهداف شهدها دور المجموعات للبطولة الآسيوية، بناء على تصويت الجماهير، وبين أن العامري، كان من أبرز نجوم المنتخب في المباريات الثلاث خلال الدور الأول، وسجل الهدف الثاني في المباراة الثانية أمام كوريا الشمالية، ويعتبر هذا الهدف من ضمن أجمل أهداف البطولة حتى الآن، وواصل العامري خطورته الهجومية في مباراة الأردن مسجلاً هدف التقدم لـ «الأبيض».

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن منتخب الإمارات من الفرق التي برزت بقوة مستواها خلال الدور الأول من البطولة، ونجح في التربع على صدارة المجموعة الرابعة بعد بروز أكثر من لاعب في صفوف الفريق.

من ناحية أخرى وصلت بعثة منتخبنا إلى بانكوك استعداداً لمواجهة أوزبكستان غدا في استاد راجا مانجالا بدور الثمانية للبطولة.

وخضع علي صالح لاعب منتخبنا لفحوصات طبية في أحد مستشفيات بوريرام للاطمئنان على حالته بعد إصابته في مباراة الأردن، وسيحدد الجهاز الطبي موقفه قبل مباراة أوزبكستان.