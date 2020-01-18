يوفانوفيتش يرصد «الإعصار»

المصدر: (دبي ـ علي الظاهري)

يبدو أن عيون الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الصربي ايفان يوفانوفيتش، لا تتجه إلى أندية المقدمة فقط كما جرت العادة لدى غالبية المدربين السابقين، وإنما تتجه أنظاره لرصد جميع لاعبي الأندية في دورينا، سواء المنافسين على اللقب أو الفرق الأخرى التي تصارع من أجل البقاء، حيث تؤكد زيارته الأخيرة لتدريبات حتا، اهتمامه بجميع اللاعبين من أجل اختيار الأجدر بالتواجد ضمن تشكيلة «الأبيض».

وأثلجت زيارة يوفانوفيتش إلى مقر «الإعصار» الصدور، وفق تعبير ناصر الفلاسي مدير فريق حتا، إذ رفع وجود مدرب منتخبنا في تدريبات حتا، من حماسة اللاعبين، وحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم، خاصة مع حرصه على متابعة المران كاملاً.

والتقى يوفانوفيتش خلال زيارته معسكر«الإعصار» في دبي، بصديقه السابق اليوناني كونتيس مساعده السابق، ومدرب حتا حاليا والذي قدم له شرحاً حول مستوى أبرز اللاعبين، مستعيداً معه ذكرياتهما في قلعة «العميد»، وذلك بحضورعلي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول، ووضح معرفة مدرب «الأبيض» بالعديد من لاعبي حتا.