اومرشين: نعرف شباب الأهلي جيداً ولعبنا على الأخطاء

المصدر: دبي – البيان الرياضي- تصوير سالم خميس

لم يحضر الصربي كرونسلاف المدير الفني للنصر، المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بسبب تلقيه طرداً في الوقت بدل الضائع للقاء، وحضر نيابة عنه، المدرب المساعد، يوسيب اومرشين.

وقال: "لعبنا من قبل مباراتين مع شباب الأهلي، ونعرف سلبيات الفريق، ولعبنا عليها، وسجلنا أول هدف، والمباراة كانت صعبة، ولكنا نجحنا في تحقيق الفوز، وهو الأمر المهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن نعيش أجواء إيجابية منذ أول يوم لنا في نادي النصر، والفوز بكأس المحترفين، سيزيد من ثقة الفريق واللاعبين بأنفسهم في المباريات المقبلة".

وعن الهدف الأول للنصر بعد 16 ثانية، قال: "لم نتدرب على الهدف الأول، ولكنه جاء نتيجة خبرات متراكمة من اللاعبين، وتعادل شباب الأهلي، لم يربكنا، وتعاملنا مع المباراة بذكاء، ونجحنا في تحقيق الفوز".

وسر العصبية في اللحظات الأخيرة للمباراة، قال: "هناك بعض القرارات من الحكم زادت من عصبية الجهاز الفني، وهذا طبيعي في كرة القدم، والمهم أننا وصلنا إلى بر الأمان وتوجنا بالكأس