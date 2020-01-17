أروابارينا: النصر استفاد من أخطائنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، فريق النصر بفوزه بكأس الخليج العربي مساء اليوم، وقال: "ارتكبنا أخطاء في مباراة هامة استفاد منها النصر، والمباراة كانت متكافئة والفرص كانت متعادلة للفريقين، والبداية كانت غير جيدة لنا، واستطعنا تحقيق التعادل، ثم ارتكبنا خطأ ثاني استفاد منه النصر.

ولابد أن نرفع رؤوسنا سريعاً لأن لدينا مباراة صعبة وقوية أمام الشارقة في دوري الخليج العربي بعد أيام قليلة".



وأوضح: "لا أستطيع الإشارة إلى مكان الخطأ تحديداً، ولكنها تحدث أثناء أي مباراة، ولا أتهم اللاعبين بعدم التركيز، وللأسف هدف النصر الأول كان في أول ثواني، وهو ما أثر على اللاعبين طوال اللقاء، واختيار كوندي عن لوفانور للدفع به أولاً، لأن لكل منهما له مميزات معينة، وكان هناك ضغط في منطقة معينة من الملعب، وكنت أرغب في التخفيف عن لاعبي فريقي في تلك المنطقة".



وعن خسارة شباب الأهلي لكأس الخليج العربي، ومن قبلها كأس السوبر، وهل يمكن اعتبار هذا جرس إنذار للفريق، قال المدرب: "أهم شيء التواجد في دائرة المنافسة في كافة البطولات، وليس من السهل ذلك، والكلام سهل، وعلينا الرجوع إلى نقد الذات ودراسة الوضع، واتخاذ القرارات بهدوء لمعالجة الأخطاء والعودة إلى المسار الصحيح، لأن لدينا 3 بطولات مطلوب منا المنافسة فيها خلال الفترة المقبلة".



وعن غياب أحمد خليل، قال: "خليل لاعب مهم جداً، وتعرض لإصابة بسيطة في آخر مبارياتنا، ولم يتدرب معنا في الأسبوع الماضي، وقضاه في الاستشفاء طوال الوقت، ولدينا أيضاً، وليد عباس، والذي لديه إصابة بسيطة، ولكن لم يكن ممكنا الدفع به، ولدينا مباريات مهمة في الفترة المقبلة، وأتمنى عودة كل المصابين سريعاً، وأنا لا أحب المغامرة باللاعبين الصغار حرصاً على سلامتهم".