راشد بن حميد النعيمي يتوج النصر بطلاً لكأس الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، فريق النصر بطلاً لكأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على شباب الأهلي 2-1 في المباراة النهائية اليوم، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل.



وتم تتويج البطل، بحضور كل من عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين، وعبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وأحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

وتم تكر

يم الاسباني الفارو نجريدو مهاجم النصر، بجائزة أفضل لاعبي البطولة، ثم تم تكريم حكام المباراة النهائية، وتسليم لاعبي شباب الأهلي الميداليات الفضية، باعتباره وصيفاً للبطولة في الموسم الجاري، وأخيراً، تم تسليم الكأس والميداليات الذهبية للنصر.