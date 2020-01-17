نيغيردو النصر أقترب من تحطيم الرقم القياسي لأسرع هدف في العالم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

كان لاعب النصر الاسباني نيغيردو قريباً من تحطيم الرقم العالمي لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم العالمية بعد ان سجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس الخليج العربي في شباك شباب الاهلي اليوم بعد مرور 7 ثوان فقط من انطلاق المباراة .

وكان أسرع هدف في تاريخ كرة القدم مسجلاً باسم لاعب من الباراغواي غوستافو راميريز حيث قام بتسجيل أسرع هدف بعد ثلاث ثوان فقط من إعلان صفارة الحكم بداية المباراة.



وجاء هذا الهدف خلال مباراة جمعت نادي مينيروس الذي ينتمي إليه اللاعب بنظيره نادي نيكاكسا. وينتمي الناديان إلى الدرجة الثانية من الدوري المكسيكي