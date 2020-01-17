مجلة نهائي كأس الخليج العربي توثق مسيرة البطولة و أبرز محطاتها

المصدر: وام

أصدرت " رابطة المحترفين " مجلة نهائي كأس الخليج العربي لتكون مرجعا لوسائل الإعلام عبر مدها بالمعلومات الدقيقة و تعريف الجماهير بأبرز أحداث البطولة وذلك في ضوء المباراة النهائية التي تجمع فريقي النصر وشباب الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل بإمارة دبي.

تضم المجلة - التي تأتي في إطار حرص الرابطة على إصدار مجلات دورية في المباريات النهائية - 32 صفحة و تحوي افتتاحية لعبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية قال فيها : " نرحب بكم اليوم في نهائي النسخة الـ 12 من مسابقة كأس الخليج العربي، نسخة جديدة من البطولة عشنا فيها الكثير من اللحظات المميزة و برز فيها نجوم جدد و نجحت فيها الأندية في تطبيق شعار " كن على قدر التحدي" الذي وضعته رابطة المحترفين شعارا للبطولة في بداية الموسم" .

وأضاف : " اليوم سنحتفل بتتويج بطل كأس الخليج العربي، ثاني ألقاب الموسم الرياضي 2019-2020 بعد أن توجنا فريق الشارقة بلقب كأس سوبر الخليج العربي في سبتمبر 2019 .. هناك بطل جديد سيرفع كأساً جديدة في عام جديد.. أملنا أن يقدم الفريقان مباراة شيقة تليق بمستوى الحدث، وأن يستمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة للمباراة داخل الاستاد وخارجه.

وبإمكان القارئ التعرف من خلال المجلة على معلومات و إحصائيات خاصة ببطولة كأس الخليج العربي بدءا من شعار الكأس الذي أطلقته الرابطة مع انطلاق الموسم الحالي ومرورا بمسيرة البطولة منذ انطلاقها في عصر الاحتراف و التي شملت أبطال الكأس و حكام المباريات النهائية والهدافين و مشاركات اللاعبين من حيث عدد المباريات، الدقائق، الأهداف، البطاقات الملونة وغيرها ومن ثم إحصائيات البطولة لهذا الموسم وطريق الفريقين إلى النهائي.

كما ضمت المجلة تصريحات للاعبين من الفريقين هم استيبان بافيز ومحمود خميس من النصر و ديفيد مارياني ويوسف جابر من شباب الأهلي وسلطت الضوء في ختامها على الفعاليات التي سيتم تنظيمها في المباراة النهائية خارج الملعب وداخله.