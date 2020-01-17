بعثة منتخبنا الأولمبي تصل بانكوك استعدادا لمواجهة أوزبكستان في ربع نهائي أمم آسيا

المصدر: وام

وصلت بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى العاصمة بانكوك استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم بعد غد الأحد في ستاد راجا مانجالا ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كان منتخبنا قد اكتفى بأداء تدريبات استشفائية صباح اليوم في مدينة بوريرام قبل السفر إلى بانكوك في رحلة استغرقت قرابة الساعة ومن المنتظر أن يؤدي مرانه الأساسي غدا على أحد الملاعب المخصصة لتدريبات المنتخبات المتأهله إلى دور ربع النهائي.

من جهة آخرى خضع لاعب منتخبنا الأولمبي علي صالح لفحوصات طبية في أحد مستشفيات بوريرام للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأردن أمس وأستبدل على إثرها بزميله يحيى الغساني، وسيحدد الجهاز الطبي غدا مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة أوزبكستان.

يعد علي صالح من العناصر المهمة في صفوف منتخبنا الأولمبي، وشارك بشكل أساسي في المباريات الثلاث ضمن دور المجموعات وأسهم مع زملائه بتحقيق النتائج الإيجابية والتأهل كأول المجموعة.

ويعقد صباح يوم غد في ستاد راجا مانجالا الاجتماع الفني الخاص بمباريات دور الثمانية وذلك بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وممثلي المنتخبات الثمانية على أن يتم خلاله مراجعة لائحة البطولة ومناقشة بعض الجوانب الفنية واعتماد ألوان قمصان المنتخبات في المباريات.

ويعقب الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي للمدربين للحديث عن آخر الاستعدادات بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

على صعيد آخر اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم منتخبنا الأولمبي زايد العامري ضمن اللاعبين البارزين في منتخبات غرب آسيا في مرحلة المجموعات لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

و أشار الإتحاد إلى نجاح أربعة منتخبات من منطقة غرب آسيا في التأهل إلى الدور ربع النهائي وذلك بعد بروز العديد من النجوم منهم مهاجم منتخبنا زايد العامري الذي سجل الهدف الثاني في المباراة الثانية أمام كوريا الشمالية والذي يعد من بين أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن، إلى جانب تسجيله لهدف المنتخب في مباراة الأردن وتألقه قبل ذلك في مباريات التصفيات ومسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018 من ناحيته أشاد أحمد بن درويش عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم ، بتأهل المنتخب إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد تصدره للمجموعة الرابعة، مقدما شكره لكل اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذين بذلوا جهودا كبيرة تكللت بالوصول إلى ربع النهائي.

واعتبر ابن درويش أن المنتخب حقق نتائج جيدة في مرحلة المجموعات رغم قوة المنتخبات المشاركة وتمكن من التربع على قمة المجموعة برصيد خمس نقاط، من فوز و تعادلين و دون أن يتذوق طعم الخسارة، لافتا إلى أن الأبيض الأولمبي ظهر بمستوى مميز و أن كل نجومه كانوا أبطالا في المباريات الثلاث التي أدوها حتى الآن.

وأرجع ابن درويش التأهل إلى ربع النهائي إلى تضافر الجهود بين كل الأطراف مؤكدا أن الجميع شارك في تجاوز المنتخب لمرحلة المجموعات وتأهله عن جدارة واستحقاق لربع النهائي ونوه إلى أن تكامل الأدوار بين عناصر منظومة العمل في المنتخب كان كلمة السر في تفوق المنتخب.

وطالب عضو اللجنة الانتقالية اللاعبين بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة موضحا أن مباراة ربع النهائي أمام أوزبكستان تتطلب مزيدا من الجهد وتحتاج إلى تركيز أكبر حتى يضمن الأبيض الأولمبي العبور إلى نصف النهائي.. مشددا على أن البطولة ستزداد قوة كلما تقدمت مراحلها، وأن المنافسة ستكون أصعب في المراحل المقبلة وحث اللاعبين على تحقيق التطلعات ومواصلة مشوارهم الناجح في البطولة.