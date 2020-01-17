اختيار هدف العامري ضمن أجمل أهداف دور المجموعات لآسيوية تايلاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زايد العامري لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي، واحداً من أبرز اللاعبين في دور المجموعات في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

كما اختار هدف زايد العامري في مرمى كوريا الشمالية، ضمن أجمل 8 أهداف شهدها دور المجموعات للبطولة الآسيوية، وطلب من الجماهير التصويت عليها عبر الموقع الرسمي، لاختيار أجملها.

وأشار الاتحاد إلى أن منتخب الإمارات كان من الفرق التي برزت بقوة مستواها خلال الدور الأول من البطولة، ونجح في التربع على صدارة المجموعة الرابعة بعد بروز أكثر من لاعب في صفوف الفريق.

وبين أن العامري، كان من أبرز نجوم المنتخب الإماراتي في المباريات الثلاث خلال الدور الأول، وسجل الهدف الثاني في المباراة الثانية أمام كوريا الشمالية، ويعتبر هذا الهدف من ضمن أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن.

ثم في المباراة الثالثة والحاسمة أمام الأردن، واصل العامري خطورته الهجومية، لينجح في تسجيل هدف التقدم الذي وضع الإمارات في وضع مريح من أجل التأهل للدور ربع النهائي.